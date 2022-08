Ο Μάριο Μπαλοτέλι παρά το τρελό σενάριο περί ΑΕΚ, έχει πάρει την απόφαση να παίξει στην Ελβετία με τη φανέλα της Σιόν και τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Το βράδυ της Τρίτης προέκυψε ένα θεότρελο δημοσίευμα Ιταλού δημοσιογράφου που έκανε λόγο για σκέψεις της Ένωσης αναφορικά με την περίπτωση του τρελο-Μάριο, ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής που τα έκανε ξανά μαντάρα στην Ντεμίρσπορ και αποχωρεί μετά από καυγά με τον προπονητή του, οδεύει προς την Ελβετία.

Ο Μπαλοτέλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει συμφωνήσει να παίξει στην Σιόν και εντός της ημέρας θα περάσει τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το συμβόλαιό του για ν' αποτελέσει επίσημα παρελθόν από την τουρκική ομάδα.

Mario Balotelli has decided to join Swiss side FC Sion. Full agreement in place but still not signed — he wants Sion as priority. It’s over with Adana Demirspor. 🚨🔴🇮🇹 #transfers



Been told Mario Balotelli will undergo medical tests in the morning with Sion. pic.twitter.com/pYJmzuLtLL