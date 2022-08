Ο Μάριο Μπαλοτέλι ποτέ δεν σταματάει να μας προσφέρει στιγμές απείρου... ποδοσφαιρικού κάλους. Αυτή τη φορά κόντεψε να πιαστεί στα χέρια με τον προπονητή του μετά τη νίκη της ομάδας τους.

Η Αντάνα Ντεμίρσπορ επικράτησε με 1-0 της Ουμρανίγιεσπορ, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να ησυχάσουν τα... πνεύματα της ομάδας. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Μάριο Μπαλοτέλι, που είχε μπει ως αλλαγή στο 46ο λεπτό στην θέση του Ντζιούμπα, πήγε να να πει κάτι στους διαιτητές, με τον προπονητή της ομάδας του, Βιτσέντζο Μοντέλα να τον πιάνει από το χέρι και να του λέει κάτι προτού φτάσει σ' αυτούς.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Ιταλός επιθετικός γύρισε έξαλλος κι άρχισε να περπατάει γρήγορα προς το μέρος του Ιταλού τεχνικού φωνάζοντάς του. Κάποια στιγμή ο Μοντέλα γύρισε προς το μέρος του και τον πλησίασε και λίγο έλλειψε οι δύο άντρες να πιαστούν στα χέρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ευτυχώς με παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα χειρότερα αποτράπηκαν.

Δείτε το βίντεο:

After their (Adana Demirspor) win yesterday, Mario Balotelli and his coach Vincenzo Montella got into it a bit. pic.twitter.com/zqFZRRaej4