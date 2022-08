Το πρώτο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στη φετινή Premier League έφερε τη σφραγίδα του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 1-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, ανοίγοντας λογαριασμό με τους Πολίτες.

Έρλινγκ Χάαλαντ, καλώς όρισες στην Premier League. Μόλις μία τελική ήταν αρκετή για τον Νορβηγό σταρ για να ανοίξει λογαριασμό στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και παράλληλα να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, σκοράροντας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 36' του ματς κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Από την άψογη κάθετη πάσα του Γκουντογκάν, ο 22χρονος στράικερ «τσίμπησε» τη μπάλα προ του Αρεολά που βγήκε άτσαλα (πήρε τη θέση του τραυματία Φαμπιάνσκι στο 28') και ο Μάικλ Όλιβερ έδειξε κατευθείαν την άσπρη βούλα, με τον νεοαποκτηθέντα «killer» των Σίτιζενς να στέλνει τον Γάλλο κίπερ στην άλλη γωνία. Φυσικά, το πανηγύρισε με... διαλογισμό, όπως συνηθίζει από τη θητεία του στην Ντόρτμουντ.

