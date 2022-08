Ο Βασίλης Μπάκρας ήταν απροσπέλαστος στο πρώτο του εντός έδρας ματς με την Ουτρέχτη και κράτησε όρθια τη νέα του ομάδα κόντρα στην Καμπούρ (0-0).

Ο Βασίλης Μπάρκας «συστήθηκε» στους οπαδούς της Ουτρέχτης με ένα φανταστικό ματς. Στο πρώτο του εντός έδρας επίσημο ματς, κόντρα στην Καμπούρ για τη δεύτερη αγωνιστική της Eredivisie, ο διεθνής τερματοφύλακας ήταν ανίκητος και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε δέκα αποκρούσεις και με την εμφάνιση του χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του και μάλιστα βγήκε MVP της Ουτρέχτης στη δεύτερη εμφάνιση του. Θυμίζουμε πως ο Μπάρκας αγωνίζεται στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα ως δανεικός από την Σέλτικ.

Some clips from Vasilis Barkas’ first clean sheet for Utrecht vs Cambuur - 13/08/22 🧤 pic.twitter.com/qOrsQZMTDm