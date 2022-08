Η πιο δυνάτη 3αδα της Παρασκευής από τη Kingbet

Φουλ αγωνιστική δράση στο σημερινό στοιχηματικό πρόγραμμα, με αρκετά καλά σημεία και επιλογές για όλα τα γούστα.

Προγνωστικά Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια

Ξεκίνημα από το Σούπερ Καπ Κύπρου, όπου ο πρωταθλητής Απόλλων Λεμεσού υποδέχεται την Κυπελλούχο Ομόνοια. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ανοίγει την αυλαία της σεζόν στην Κύπρο και θα διεξαχθεί στην «ΑΕΚ Αρένα» της Λάρνακας. Ο Απόλλωνας κουβαλάει την κόπωση και την απογοήτευση του αποκλεισμού στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ από τη Μακάμπι Χάιφα με το συνολικό 4-2. Τεράστια η προσπάθεια που κατέβαλε στη ρεβάνς για να επιστρέψει από το εις βάρος του 4-0. Τελικά κέρδισε με 2-0 και αποκλείστηκε. Η Ομόνοια από την άλλη έχει δώσει αρκετά ανταγωνιστικά φιλικά. Στα πέντε τελευταία ηττήθηκε μόνο από την ΑΕΚ με 2-0. Έχει ενισχυθεί και τα στοιχεία που παρουσιάζει ως τώρα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έχουν προετοιμαστεί πολύ καλύτερα και με ηρεμία για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι που μας ωθεί στο Χ2 του 1.60!

Προγνωστικά Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

Η δεύτερη αγωνιστική στην Μπουντεσλίγκα ανοίγει με το ματς Φράιμπουργκ- Ντόρτμουντ. Καταιγιστικοί οι γηπεδούχοι στην πρεμιέρα. Σκόρπισαν με 4-0 την Άουγκσμπουργκ και μάλιστα εκτός έδρας. Η Ντόρτμουντ κέρδισε με 1-0 τη Λεβερκούζεν χάρη στο γκολ του Ρόις στο 10’. Το ματς είχε πολλές φάσεις, αλλά λίγα γκολ. Ο Χάαλαντ ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για τους Βεστφαλούς και θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής στην απώλειά του. Το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι πλούσιο σε γκολ παραδοσιακά με 11 over στις 15 τελευταίες συγκρούσεις τους. Τα τρία πιο πρόσφατα μεταξύ τους συνδύασαν G/G και over. Πάμε φουλ για ακόμα ένα over στο 1.60!

Προγνωστικά Νταντί – Αρμπρόουθ

Στην Τσάμπιονσιπ Σκωτίας διεξάγεται μια οριακή μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες με ξεκάθαρες βλέψεις ανόδου. Η Νταντί θέλει να επιστρέψει άμεσα στα σαλόνια της Πρέμιερ. Έκανε σεφτέ την περασμένη αγωνιστική επικρατώντας με 1-0 εκτός έδρας της Ρέιθ Ρόβερς. Έχει πολύ καλή ομάδα για τα δεδομένα της κατηγορίας και δεν υπάρχει λόγος για πισωγυρίσματα. Η Αρμπρόουθ από την άλλη έχει δείξει ξεκάθαρα τις προθέσεις της στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Άμυνα και πάλι άμυνα. Έχει φέρει δύο σβηστά 0-0 κόντρα σε Εϊρ εκτός και Ινβερνές εντός έδρας. Θα οδηγήσει το ματς και πάλι στο όριο του ενός γκολ ελπίζοντας να το κλέψει. Ως εκ τούτου το under στο Νταντί – Αρμπρόουθ έρχεται αυτομάτως σε πρώτο πλάνο στο 1.70!