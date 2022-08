Crazy Stats: Ο άχαστος Μουρίνιο και η... πλάκα της Τσέλσι στην Τότεναμ!

Σέντρα σε Serie A, La Liga, τρομερά σερί σε Premier και Bundesliga και τα πιο ψαγμένα στατιστικά είναι εδώ!

Μία βόλτα στα γήπεδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Από τις 37 τελευταίες φορές που η Τσέλσι υποδέχθηκε την Τότεναμ σε όλες τις διοργανώσεις, έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά! Τον Απρίλιο του 2018 τα «σπιρούνια» επιβλήθηκαν με 3-1 για την Premier League και αυτή η νίκη παραμένει η μοναδική τους σε αυτό το απίθανο σερί. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που έδωσαν το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα στην έδρα των «μπλε», είχαν γνωρίσει την ήττα με 4-2 το 1958. Θα συνεχιστεί το τρελό σερί της Τσέλσι και φέτος;

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Άρσεναλ, τον Οκτώβριο του 2020 με 1-0, από την Λέστερ στις 25 τελευταίες περιπτώσεις που την υποδέχθηκε για την Premier League. Κόντρα σε καμία άλλη ομάδα δεν έχει να δείξει καλύτερες επιδόσεις, έχοντας κερδίσει τα 20 από αυτά τα παιχνίδια. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, θα επιχειρήσουν το «2 στα 2» στο ξεκίνημα της σεζόν. Αν το κάνουν χωρίς να δεχθούν γκολ ούτε τώρα, θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από το 1971… Θα τα καταφέρει η ομάδα του Αρτέτα;



Τον Απρίλιο του 2017 η Λίβερπουλ είχε χάσει με 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας για την Premier League. Εκείνη η ήττα παραμένει και η τελευταία για τους «κόκκινους» στο ζευγάρι, καθώς από τότε δεν έχουν χάσει ούτε βαθμό, μετρώντας 10 συνεχόμενες νίκες! Σε αυτό το σερί, μάλιστα, πέτυχαν συνολικά 30 γκολ. Τώρα, υποδέχονται τους «αετούς», με στόχο όχι μόνο να ισοφαρίσουν την κορυφαία τους επίδοση κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα (11 νίκες επί της Γουλβς), αλλά και να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στα πρώτα εντός έδρας ματς της σεζόν, που τρέχει από το 2003, όταν είχαν ηττηθεί με 2-1 από την Τσέλσι. Θα φτάσει στην πρώτη της νίκη η Λίβερπουλ;

Premier League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν εξακολουθεί να αποτελεί «πληγή» για τη Σαουθάμπτον, καθώς έχει καταφέρει να το κερδίσει μόλις στις 3 από τις προηγούμενες 31 περιπτώσεις και σε καμία από τις 10 τελευταίες! Πρέπει να φτάσουμε στο 2011 για να βρούμε την τελευταία της νίκη, που είχε έρθει επί της Λιντς, την οποία υποδέχεται τώρα. Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό τους σερί οι «άγιοι»;

Φαίνεται ότι ο Αύγουστος δεν είναι η εποχή των «λύκων», καθώς η Γουλβς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 11 τελευταία της παιχνίδια για την Premier League τον συγκεκριμένο μήνα. Βέβαια, η τελευταία της νίκη αυτή την περίοδο είχε έρθει το 2011 επί της Φούλαμ, την οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί για τη 2η αγωνιστική. Θα φτάσουν ξανά οι γηπεδούχοι στη νίκη;

