Ο Άγιαξ απαγόρευσε στους οπαδούς του να φέρνουν πλακάτ στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα ζητώντας από τους παίκτες τις φανέλες τους μετά τους αγώνες.

Ο ολλανδικός σύλλογος είπε στον σύνδεσμο οπαδών της ομάδας ότι είχε παρατηρήσει έναν αυξανόμενο αριθμό τέτοιων πλακάτ στους αγώνες, που κρατούνταν κυρίως από παιδιά.

Δεν ήταν πλέον δυνατό για τους παίκτες του Άγιαξ να εκπληρώσουν όλα τα αιτήματα και έτσι περνούσαν χωρίς να χαρίσουν τη φανέλα τους και συχνά επικρίνονταν ως αλαζόνες, τόνισε η ομάδα.

Παράλληλα το banner/πλακάτ συνήθως κάποιο χαρτόνι που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά αποτελούσε κίνδυνο πυρκαγιάς και αρκετά κατασχέθηκαν το Σάββατο, όταν το γήπεδο φιλοξένησε τον αγώνα έναρξης της σεζόν, το Super Cup μεταξύ Άγιαξ και Αϊντχόφεν.

Ajax have banned fans from bringing signs into the Johan Cruyff Arena asking players for their shirts after matches. pic.twitter.com/mzxtOMvKqe