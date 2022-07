Η Ροζάριο Σεντράλ του Κάρλος Τέβες ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με την Νιούελς Ολντ Μπόις, με τον «απάτσι» να θριαμβεύει για πρώτη φορά σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας.

Η τεράστια νίκη στο ClasicoRosarino ήρθε χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Βέλιζ στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης με το τελικό 1-0 να επισημοποιεί την ιστορική επικράτηση απέναντι στην Νιούελς, στο 5ο παιχνίδι του Κάρλος Τέβες στην άκρη του πάγκου της Ροζάριο Σεντράλ.

Ο άλλοτε αστέρας των Γιουνάιτεντ, Σίτι και Γιουβέντους προσπάθησε να παραμείνει συγκρατημένος και πειθαρχημένος στο σφύριγμα της λήξης παρά το γεγονός πως οι υπόλοιποι συνεργάτες του ξέσπασαν, ενώ και ο κόσμος τον αποθέωσε.

