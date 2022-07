Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σιέρα Λεόνε ερευνά δυο ματς της πρώτης κατηγορίας, στα οποία σημειώθηκαν αθροιστικά...187 γκολ!

Xαμός επικρατεί στο ποδόσφαιρο της Σιέρα Λεόνε, καθως δυο ματς στην ίδια αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας ολοκληρώθηκαν με συνολικά 187 γκολ! Πιο συγκεκριμένα η Καχούλα Ρέιντζερς επικράτησε με 95-0 της Λουμπέντου Γιουνάιτεντ, ενώ η Γκαλφ νίκησε τη Κοχίλα Λίμπανον με 91-1. Με άλλα λόγια στα ματς έμπαινε περίπου ένα γκολ κάθε λεπτό.

Φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο η Ομοσπονδία της χώρας της Δυτικής Αφρικής (SLFA) παρενέβη και διερευνά αξιωματούχους και παίκτες που συμμετείχαν στις δυο αναμετρήσεις. «Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA και της CAF κατά της χειραγώγησης αγώνων ή οτιδήποτε παρόμοιο, η SLFA διατηρεί μηδενική ανοχή. Το εν λόγω θέμα θα διερευνηθεί ενδελεχώς και οποιοσδήποτε κριθεί ένοχος θα αντιμετωπίσει την πλήρη ισχύ του νόμου», ανέφερε στην ανακοίνωση της η SLFA.

@SLFA_sl investigates impractical match results from two 1st-Division matches in the ongoing Eastern Regional Super 10 League. pic.twitter.com/UtsFBrQAdu