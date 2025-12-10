Επιστροφή στους πάγκους για τον 65χρονο Τάκη Λεμονή: Υπέγραψε στην Ραντνίσκι!
Εποχή Τάκη Λεμονή στην Ραντνίσκι. Ο 65χρονος προπονητής ταξίδεψε στη Σερβία, συμφώνησε το κλαμπ και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta που σας είχε ενημερώσει για την ενδεχόμενη επιστροφή του στους πάγκους.
Ο Έλληνας προπονητής έπιασε κατευθείαν δουλειά, μίλησε με τους παίκτες της ομάδας και θα κάνει ντεμπούτο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόβι Παζάρ στις 14/12.
Ο σέρβικος σύλλογος δεν έχει ξεκινήσει θετικά τη σεζόν καθώς μετά από 18 αγωνιστικές βρίσκεται στις θέσεις του υποβιβασμού με 16 βαθμούς. Στόχος του έμπειρου προπονητή είναι να αντιστρέψει το κλίμα και να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση.
Να θυμίσουμε ότι ο Τάκης Λεμονής είχε μείνει χωρίς ομάδα από τις αρχές Γενάρη του 2018 όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό.
