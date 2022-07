Άλλαξε ομάδα αλλά όχι και χώρα ο Γιάννης Φετφατζίδης, που μετακινήθηκε από την Αλ Κορ στην Αλ Σαϊλίγια παραμένοντας στο Κατάρ.

Ο 31χρονος Έλληνας δεξιός εξτρέμ άφησε την Αλ Κορ μετά από δύο χρόνια και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Αλ Σαϊλίγια.

Ο Γιάννης Φετφατζίδης πέρυσι πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα τέρματα και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα του Έλληνα ποδοσφαιριστή στην αραβική χερσόνησο, αφού είχε αγωνιστεί και μία τριετία (2015-2018) στην Αλ-Αχλί και την Σαουδική Αραβία.

🔵⚫️ @AlSailiyaclub announce the contract with Greek player Fetfa for one season#QNBStarsLeague pic.twitter.com/oGqn692oRI