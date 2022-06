O Γκάρεθ Μπέιλ μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και η ουαλική Κάρντιφ, η οποία αγωνίζεται στην Championship, ψάχνει το μεγάλο «μπαμ».

Μετά από εννέα χρόνια στη Μαδρίτη ο Γκάρεθ Μπέιλ έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ και αναζητεί τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Ο αρχηγός της Ουαλίας, μετά την ιστορική πρόκριση της χώρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 64 χρόνια, καλείται να εξετάσει τις επιλογές για το μέλλον του. Για τον 32χρονο εξτρέμ υπάρχει ενδιαφέρον από την αγαπημένη του Τότεναμ, από ομάδες του MLS, ενώ τις τελευταίες ώρες έχει κάνει γερό «μπάσιμο» η Κάρντιφ!

Οι Ουαλοί θέλουν να κάνουν το «μπαμ» στην Championship με την απόκτηση του αρχηγού της εθνικής τους ομάδας και έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές, με το βασικό ζήτημα να είναι οι οικονομικές απαιτήσεις του Μπέιλ. Ο διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στο Κάρντιφ, όμως από μικρή ηλικία πήγε στις ακαδημίες της Σαουθάμπτον και δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο σε σύλλογο της πατρίδας του.

Ο Μπέιλ έπαιξε 258 φορές με τη φανέλα της Ρεάλ τα προηγούμενα χρόνια, σκόραρε 106 γκολ, μοίρασε 67 ασίστ και κατέκτησε πέντε Champions League, τρία πρωταθλήματα, τρία Super Cup Ισπανίας - Ευρώπης και ένα Κύπελλο. Η Κάρντιφ την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

