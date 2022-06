Ο Γκάρεθ Μπέιλ έχει κάνει τα πάντα, έχει πανηγυρίσει τίτλους, στιγμές, έχει υπάρξει απόλυτος ήρωας και τώρα, μπορεί να αισθάνεται απόλυτα γεμάτος από το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό, μάλλον έχουν προκύψει και οι σκέψεις απόσυρσης.

Ο Ουαλός σούπερ σταρ γι' ακόμα μια φορά το πήρε πάνω του και με τη βοήθεια της τύχης κατάφερε να χαρίσει στην εθνική ομάδα της πατρίδας του το μοναδικό γκολ του τελικού των Playoffs για την πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ, τον προσεχή χειμώνα.

Οι «δράκοι» θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια και αυτή η επιτυχία, ολοκληρώνει τον Γκάρεθ Μπέιλ ως ποδοσφαιριστή.

Πριν από έναν χρόνο, όταν μιλούσε για τις φιλοδοξίες του – οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει να εκλείπουν και να τις έχει πραγματοποιήσει όλες – είχε αναφέρει το μοναδικό πράγμα από τη λίστα του που δεν είχε ακόμα το... τικ στο κουτάκι.

«Για να καταφέρω να έχω τσεκάρει όλους τους στόχους μου στη λίστα, μένει η πρόκριση στο Μουντιάλ. Θα ήταν εκπληκτικό να καταφέρω να συμμετέχω στο τουρνουά» είχε πει και τώρα, μερικούς μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στο Κατάρ, με τους Ουαλούς να συμμετέχουν στα μπαράζ, το κατάφερε κι αυτό. Θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, που θα διεξαχθεί χειμώνα και έχει ήδη αποκτήσει τη δική του ιδιαιτερότητα...

Ο Μπέιλ είχε αποχωρήσει από την Τότεναμ και την Premier League ως ο απόλυτος αστέρας με το «φαρμακερό» αριστερό πόδι, αλλάζοντας επίπεδο ολόκληρη την ομάδα του. Κατάφερε στην Ρεάλ Μαδρίτης να καταγράψει τέτοιες επιδόσεις και να βγάλει τέτοιον καλό εαυτό που πανηγύρισε πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια σε διάστημα 8 ετών. Αν και στο φετινό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικός.

Με την εθνική ομάδα της Ουαλίας συμμετείχε σε Euro και έφτασαν οι «δράκοι» μέχρι και τα ημιτελικά του θεσμού γράφοντας ιστορία. Και τώρα, έφτασε η ώρα για το Μουντιάλ. Και για λίγο... ο Μπέιλ βάζει αναβολή στην απόσυρση από το ποδόσφαιρο. Η αγάπη για το γκολφ μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα στην άκρη.

Gareth Bale said this back in 2021. Mission accomplished ✅



World Cup 2022 loading... ⏳ pic.twitter.com/4WSWHN1PRQ