Μπέιλ: «Ναι, για λίγο ακόμα... βάζω αναβολή στην απόσυρση» (vid)

Ο Γκάρεθ Μπέιλ αφού πέρασε στο Μουντιάλ, δεν προτίθεται να σταματήσει άμεσα το ποδόσφαιρο όπως ανέφεραν τα διάφορα σενάρια, με τον ίδιο να κάνει πλάκα λίγο μετά την πρόκριση στο τουρνουά του Κατάρ.

Ο Ουαλός σούπερ σταρ με εκτέλεση φάουλ που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα, κατάφερε να στείλει τους «δράκους» στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 64 ολόκληρα χρόνια.

Το απόλαυσε, το πανηγύρισε έξαλλα – όπως σπάνια το έκανε με την Ρεάλ Μαδρίτης και... καθόλου τα τελευταία χρόνια – στοχεύοντας πλέον να βρεθεί στην καταλληλότερη κατάσταση σε μερικούς μήνες, όταν πλέον θα ταξιδέψει με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο Κατάρ.

Μιλώντας στην κάμερα λίγο μετά το 1-0 επί των Ουκρανών στον τελικό των Playoffs για το Μουντιάλ και ακούγοντας τον ρεπόρτερ να του αναφέρει την ενδεχόμενη αναβολή της απόσυρσής του, ο Μπέιλ απάντησε: «Ναι για λίγο θα την αναβάλω»!

"For a little bit" 😂



Gareth Bale's cheeky little laugh after this question about postponing his retirement is brilliant 😅pic.twitter.com/cGhCHppN9B