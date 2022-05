Η Χάμαρμπι ηττήθηκε στον τελικό Κυπέλλου και οι οπαδοί της μπούκαραν στο χορτάρι (vid)

Η Χάμαρμπι ηττήθηκε στον τελικό Κυπέλλου Σουηδίας από τη Μάλμε, γεγονός που προκάλεσε την εισβολή των οπαδών της στον αγωνιστικό χώρο.

Επεισοδιακός ο τελικός Κυπέλλου της Σουηδίας, όπου η Μάλμε κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, επικρατώντας με 4-3 (0-0 κ.δ) στη διαδικασία των πέναλτι επί της Χάμαρμπι. Στιγμές μετά το φινάλε του αγώνα, μερίδα οπαδών της Χάμαρμπι εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με φωτοβολίδες και καπνογόνα, κατευθυνόμενοι απειλητικά προς τις κερκίδες που είχαν μαζευτεί οι αντίπαλοι οπαδοί.

Αμέσως οι σεκιούριτι σχημάτισαν ένα τείχος προστασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές και τα επεισόδια ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν, αφού οι οπαδοί της Χάμαρμπι απομακρύνθηκαν από τους ανθρώπους ασφαλείας.

Swedish Cup final. 26.05.2022

Hammarby IF - Malmö FF.



Malmo FF wins the match after penalties. Moments after that Hammarby hooligans run onto the pitch and rushed to the sector with Malmo fans who celebrating their team's victory. pic.twitter.com/8BEZPgLWqf