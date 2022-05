Εκτός ελέγχου βγήκε ο Χουλκ, ο οποίος στον αγώνα της Ατλέτικο Μινέιρο με την Κοριτίμπα, κλώτσησε αντίπαλο στα γεννητικά του όργανα και είδε μόνο με κίτρινη κάρτα. Κινδυνεύει μέχρι και με τιμωρία 12 αγωνιστικών.

Η κλωτσιά που έδωσε σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ατλέτικο Μινέιρο με την Κοριτίμπα στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, στις 23 Απριλίου, θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά στον Χουλκ.

Ο 35χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός ναι μεν είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή στο ματς, ωστόσο ενδέχεται να του επιβληθεί ποινή από το Ανώτατο Δικαστήριο Αθλητικής Δικαιοσύνης μεταξύ τεσσάρων και 12 αγωνιστικών.

Εως τώρα πάντως ο Χουλκ συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά στο πρωτάθλημα και μετράει 15 τέρματα σε 17 συμμετοχές με τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο.

Brazil international Hulk kicked a Coritiba player in the nuts and only got a yellow card.pic.twitter.com/gUbQBq32tb