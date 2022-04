Ξεπερνώντας κατά 25 φορές την αξία μιας φανέλας του Πελέ, αυτή του Ντιέγκο Μαραντόνα από το ματς με τους Άγγλους στο Μουντιάλ του 1986 θα γίνει η ακριβότερη στα χρονικά, αφού σημειώθηκε προσφορά που ζαλίζει!

Ο «Θεός» των Αργεντινών «έφυγε» πριν από 1,5 χρόνο, όμως, η τρέλα που υπάρχει σε κάθε αναφορά του ονόματός του ή σε κάθε πράγμα που τον θυμίζει, παραμένει.

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έστω και μετά θάνατον, θα γίνει εκείνος του οποίου η φανέλα τιτλοφορήθηκε ως η πιο ακριβή ποδοσφαιρική εμφάνιση στα χρονικά!

Έχοντας τεθεί σε δημοπρασία, υπήρξε προσφορά 4 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που ξεπερνά κατά 25 φορές την αξία της φανέλας του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 1970 που είχε κατοχυρωθεί σε δημοπρασία για 157,750 λίρες.

