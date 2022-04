Την ώρα που ο Έρικ Τεν Χαγκ παρουσιάζεται «κλεισμένος» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον Άγιαξ φαίνεται πως έχουν καταλήξει στο όνομα ενός πρώην βοηθού του για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το προσεχές καλοκαίρι και στον Άγιαξ εξετάζουν ήδη τα πιθανά ονόματα που θα τον διαδεχτούν στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με την «Telegraaf», στην κορυφή της λίστας του Αίαντα βρίσκεται ο προπονητής της Μπριζ, Άλφρεντ Σρόιντερ, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Τεν Χαγκ στους πρωταθλητές Ολλανδίας.

Συγκεκριμένα ο 49χρονος τεχνικός εκτελούσε χρέη βοηθού κατά τη διάρκεια της μαγικής σεζόν 2018-2019 που βρήκε τον Άγιαξ να φτάνει μέχρι τα προημιτελικά του Champions League, ενώ έκτοτε έχει περάσει από τους πάγκους των Χόφενχαϊμ και Μπαρτσελόνα (ως βοηθός του Κούμαν).

Πάντως ο Αίας οφείλει να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ εάν θέλει να επισημοποιήσει την επιστροφή του Σρόιντερ, με τον οποίο φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά για συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών.

