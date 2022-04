Ένα παιδί από την ισοπεδωμένη Μαριούπολη συμμετείχε στο φιλικό ματς της Σαχτάρ με την Λέγκια Γκντνασκ, σκόραρε και συγκίνησε τον κόσμο, σε ακόμα μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση για βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο 12χρονος Ντμίτρο Κέντα αγωνίστηκε για την Σαχτάρ στη νίκη (3-2) επί της πολωνικής ομάδας, σε ακόμα μια αναμέτρηση των Ουκρανών που προσπαθούν να στηρίξουν την χώρα τους οικονομικά, με τη Ρωσία να συνεχίζει τις εχθροπραξίες...

Το γκολ του μικρού Ντμίτρο πανηγυρίστηκε ιδιαίτερα, με τον μικρό να το χαίρεται και να πέφτει στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Ο πιτσιρίκος δεν θα γυρίσει στην Μαριούπολη που έχει ισοπεδωθεί και κάτι τέτοιες στιγμές ίσως του απαλύνουν τον πόνο και τη σκέψη πως χάθηκαν όλα όσα τον μεγάλωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια...

Heartwarming scenes as a 12-year-old Ukrainian refugee scores the winner for Shakhtar Donetsk in the second game of their global tour for peace ❤️ pic.twitter.com/Lq8lM5kD8i