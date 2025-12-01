Μόνο η Σαχτάρ απειλεί τον Ολυμπιακό: Τι χρειάζεται για να τον περάσει

Ο Ολυμπιακός κρατάει στα... χέρια του το απευθείας εισιτήριο για το Champions League της νέας σεζόν αλλά υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα που λέγεται Σαχτάρ!

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Νορβηγία από τη Βίγκινγκ άφησε την Μπόντο Γκλιμτ εκτός κούρσας για το απευθείας εισιτήριο στο League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν.

Όπερ σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός βαστάει πλέον την τύχη στα χέρια του καθώς η Ρέιντζερς βρίσκεται αρκετά μακριά από την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα Σκωτίας, όμως δεν έχει... κλειδώσει τη θέση του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και ο λόγος είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο ουκρανικός σύλλογος δείχνει φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και παρότι η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι στους 10.500 βαθμούς, το Football Meets Data δίνει μία διαφορετική ματιά στον ευρωπαϊκό δρόμο που έχουν οι δύο ομάδες.

Να θυμίσουμε πως έχουν μείνει τρεις αγωνιστικές για τους Πειραιώτες στο Champions League και δύο αγωνιστικές για τους Ουκρανούς στο Conference League. Έχουμε και λέμε λοιπόν.

Η Σαχτάρ φιλοξενείται από την Χάμρουν Σπάρτανς και υποδέχεται τη Ριέκα στις δύο τελευταίες στροφές του League Phase και αυτή τη στιγμή είναι στο -1 από την κορυφή όπου είναι το Στρασβούργο με τη Σαμσουνσπόρ. Οπότε, εφόσον οι Ουκρανοί κάνουν το 2/2, τότε θα περάσουν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης λόγω ότι θα είναι στην 8άδα.

So here are the maximum available points for 🇺🇦 Shakhtar until the end of 🟢 UECL:



+4.000 (2 wins in LS)

+4.000 (bonus for 1st place)

+0.500 (bonus for R16)

+4.000 (2 wins in R16)

+0.500 (bonus for QF)

+4.000 (2 wins in QF)

+0.500 (bonus for SF)

+4.000 (2 wins in SF)

December 1, 2025

Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουν συλλέξει 4.000 βαθμούς από τα ματς (2.000 η κάθε νίκη) και 500 βαθμούς από την πρόκριση. Εφόσον τερματίσουν στην κορυφή όμως, θα λάβουν ακόμα μπόνους 1ης θέσεις που είναι 4.000. Δηλαδή αυτομάτως έχουν μαζέψει 8.500 βαθμούς πριν αγωνιστούν στους «16».

Από εκεί και πέρα, με τη διαφορά στους 2.000 βαθμούς, η κάθε νίκη είναι 2.000 βαθμοί και κάθε πρόκριση είναι 500 βαθμοί ενώ οι ισοπαλίες πιάνοντας 1.000 βαθμοί. Το μαξ που μπορεί να πιάσει ο ουκρανικός σύλλογος είναι 24.000 βαθμοί, πράγμα αρκετά δύσκολο καθώς θα πρέπει να νικήσει όλα τα ματς.

Βέβαια, όλα αυτά ακούγονται ρόδινα για τη Σαχτάρ, χωρίς να έχει υπολογίσει τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι», κάθε νίκη ή ισοπαλία στο Champions League στα τρία τελευταία παιχνίδια, θα ανεβάσει και άλλο τη διαφορά ή θα την κρατήσει σταθερή απέναντι στη Σαχτάρ.

Ειδικά στο σενάριο του 3x3 και πιθανής πρόκρισης στα play off μέσω 24άδας, τότε η ζυγαριά θα γύρει τελείως προς τον Ολυμπιακό ενώ αν οι Ουκρανοί δεν κατακτήσουν την πρώτη θέση στο League Phase, τότε θα μειωθούν ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες.