Η Κ19 της Ντιναμό Κιέβου έγινε σήμερα (7/4), η πρώτη ουκρανική ομάδα που αγωνίστηκε σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα μετά την εισβολή των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί αντιμετώπισαν την αντίστοιχη ομάδα της Σπόρτινγκ για τους «16» του Youth League στην έδρα της Ραπίντ στο Βουκουρέστι με τον ισχυρό άνδρα της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι να καλύπτει όλα τα έξοδα.

A moment of silence to honour the victims of the war in Ukraine. pic.twitter.com/yPChTNZT0g