H Κ19 της Ντιναμό Κιέβου θα γίνει η πρώτη ομάδα από την Ουκρανία που αγωνίζεται σε επίσημο ματς μετά την εισβολή της Ρωσίας, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ για τους «16» του Youth League, με τον ισχυρό άνδρα της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι να πληρώνει όλα τα έξοδα.

Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα Media με τις αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα του. Ο Ρουμάνος επιχειρηματίας κατά το παρελθόν έχει δείξει ρατσιστικές συμπεριφορές, το 2013 είχε συλληφθεί, ενώ έχει απαγορεύσει στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, όμως στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Ο Μπεκάλι φιλοξενεί πρόσφυγες στα ξενοδοχεία και τους ξενώνες στις εγκαταστάσεις της ομάδας του, ενώ όπως όπως έκανε γνωστό ο Ρουμάνος δημοσιογράφος, Εμάνουελ Ρόσου, θα προχωρήσει σε μια ξεχωριστή χειρονομία, καθώς θα καλύψει το κόστος της μετακίνησης και παραμονής της Κ19 της Ντιναμό Κιέβου στο Βουκουρέστι, όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας με την Κ19 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «16» του Youth League!

Σύμφωνα με τον Ρόσου η αποστολή της Κ19 της Ντιναμό θα φτάσει στη Ρουμανία στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας, το παιχνίδι θα γίνει στις αρχές Απριλίου και θα είναι το πρώτο στο οποίο θα αγωνιστεί ουκρανική ομάδα μετά την εισβολή των Ρώσων! Θυμίζουμε πως ο αγώνας για τα μπαράζ του Μουντιάλ μεταξύ των Ουκρανών και της Σκωτίας αναβλήθηκε.

