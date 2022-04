Το άγγιγμα του Μίδα παραμένει αναλλοίωτο για τον Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα σκοραρίσματος με καρέ τερμάτων σε αγώνα 5Χ5.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο... Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο Φραντσέσκο Τότι δεν ξεχνάει αυτή την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τα αντίπαλα δίχτυα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και τρανταχτή απόδειξη αποτέλεσε το απίθανο καρέ τερμάτων που πέτυχε σε φιλικό ματσάκι 5Χ5.

Τι κι αν δεν είναι τόσο fit όσο συνήθιζε; Ο θρύλος της Ρόμα πέτυχε τέσσερα γκολ, δυο εκ των οποίων θα ζήλευαν μέχρι και ενεργοί superstars του αθλήματος, δείχνοντας πως παραμένει... killer και μετά την απόσυρση.

Francesco Totti scored FOUR ridiculous goals in this 5-a-side match 🤯



(via forzaromainfo/IG) pic.twitter.com/jzrD5EBKzo