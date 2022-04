Ινφαντίνο: «Η Ίντερ νίκησε, η Γιουβέντους έχασε, είμαι χαρούμενος»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο άφησε για λίγο τον ρόλο του προέδρου της FIFA και μίλησε ως απλός φίλαθλος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ήττα της Γιουβέντους από την Ίντερ στο Derby D' Italia.

Η Ίντερ νίκησε τη Γιουβέντους στο Τορίνο για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, σκορπίζοντας χαρά στους φιλάθλους της μετά από αρκετό καιρό και ένα αρνητικότατο σερί μίας νίκης σε οκτώ αγώνες. Ανάμεσα σε αυτούς, βέβαια, συγκαταλέγεται και ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ως δηλωμένος υποστηρικτής των Νερατζούρι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα στο Derby D' Italia!

Ο Ελβετο-Ιταλός πρόεδρος της FIFA άφησε για λίγο τον ρόλο του ως επικεφαλής παράγοντας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Φλωρεντία και τα γραφεία της Lega Serie A, αστειεύτηκε για τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στο Campionato, λέγοντας:

«Χθες η Φιορεντίνα νίκησε, η Γιουβέντους έχασε, συνεπώς όλα είναι καλά. Η Ίντερ νίκησε επίσης, γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μια ωραία ημέρα για να βρίσκεσαι στη Φλωρεντία», δήλωσε ο πρόεδρος της παγκόσμιας συνομοσπονδίας.

🗣 Gianni Infantino: “Yesterday Fiorentina won, Juventus lost and therefore everything is good: Inter won and and I'm happy too. It's the ideal day to be in Florence…” 😂 [@NicoSchira]

