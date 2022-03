Τραγική εξέλιξη στο μπαράζ Νιγηρία-Γκάνα, ο γιατρός του αγώνα, Τζόζεφ Καμπούνγκο, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τη λήξη κι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μαζική επίθεση των οπαδών που εισέβαλαν και βανδάλισαν το γήπεδο.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε μετά το ματς-ντροπή ανάμεσα σε Νιγηρία και Γκάνα, το οποίο στιγματίστηκε από την εισβολή και τα βίαια επεισόδια των Νιγηριανών οπαδών.

Ο Δρ. Τζόζεφ Καμπούνγκο, γιατρός του αγώνα επιφορτισμένος για τη διενέργεια αντιντόπινγκ κοντρόλ από την αφρικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (CAF) έχασε τη ζωή του μετά τη λήξη του ματς και οι πρώτες πληρορορίες διχάζουν για τα αίτια του θανάτου του.

Από τη μία, μερίδα των οπαδών που εισέβαλαν φέρεται να ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Τζόζεφ Καμπούνγκο, ενώ άλλοι Αφρικανοί δημοσιογράφοι αποδίδουν τον θάνατό του σε καρδιακή ανακοπή από φυσικά αίτια, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ το πρωί της ημέρας του αγώνα ένιωθε αδιαθεσία.

Ο Καμπούνγκο επρόκειτο να διεξάγει τον έλεγχο ντόπινγκ σε έναν από τους ποδοσφαιριστές βάσει πρωτοκόλλου, όταν ξαφνικά βρέθηκε να αγκομαχά για να πάρει ανάσα και τελικά έχασε τις αισθήσεις του κοντά στα αποδυτήρια. Αμέσως διακομίστηκε στο κοντινό νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία της Ζάμπιας δίστασε να προβεί σε υποθέσεις για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του αδικοχαμένου γιατρού και δήλωσε πως θα περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγουν CAF και FIFA για το περιστατικό.

Αν, φυσικά, διαπιστωθεί υπαιτιότητα των οπαδών της Νιγηρίας, τότε οι «Super Eagles» κινδυνεύουν με βαριές ποινές, όπως αποκλεισμό της έδρας ή αποβολή από τις επόμενες διεθνείς διοργανώσεις.

Really sad that Zambian doctor Joseph Kabungo who was working as the CAF/FIFA Medical Officer at the Nigeria v Ghana game in Abuja yesterday was beaten by fans until he lost his consciousness. There were efforts to save his life but he didn’t make it.



May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r6U0Ob3cz6