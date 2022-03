Συνάντηση από τα... παλιά για δύο θρύλους του ευρωπαϊκού και ελληνικού ποδοσφαίρου, Ριβάλντο και Τζιοβάνι, οι οποίοι έσμιξαν ξανά για τον αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Λίβερπουλ.

Επανένωση «αστέρων» που ξυπνά έντονες αναμνήσεις και στο ελληνικό κοινό σημειώθηκε στο Λίβερπουλ. Το άλλοτε βραζιλιάνικο δίδυμο-«όνειρο» του Ολυμπιακού, Ριβάλντο και Τζιοβάνι, συναντήθηκαν στο Μέρσεϊσαϊντ για τον φιλανθρωπικό αγώνα παλαιμάχων ανάμεσα στους Reds και τη Μπαρτσελόνα.

Αποδεχόμενοι το κάλεσμα του πρώην συλλόγου τους (συνυπήρξαν στη Μπάρτσα τη διετία 1997-1999), οι δύο Βραζιλιάνοι θρύλοι ταξίδεψαν στην Αγγλία για να φορέσουν ξανά τα Μπλαουγκράνα και μάλιστα, φωτογραφήθηκαν μαζί, παρέα και με τον συμπατριώτη τους, Εντμίλσον.

Ο Τζιοβάνι ανήρτησε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ανάμεσα στην ομάδα των θρύλων των Καταλανών συμπεριλαμβάνεται κι ένας ακόμη παίκτης που πέρασε από τους Ερυθρόλευκους, ο Χαβιέρ Σαβιόλα, καθώς και ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Λουίς Γκαρθία, μαζί και με άλλα τεράστια ονόματα όπως ο Έντγκαρ Ντάβιντς και ο Γκαΐθκα Μεντιέτα.

Team news is in at Anfield with Steven Gerrard captaining #LFC https://t.co/uHkOEGui3t pic.twitter.com/ATqhgGonTv