Ο Κρίστιαν Έρικσεν ανάρρωσε από τον κορονοϊό, σήμερα (23/3) θα ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομαδας της Δανίας και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει αφήσει για τα καλά πίσω του την περιπέτεια της υγείας του, αγωνίζεται και πάλι στο κορυφαίο επίπεδο της Premier League για λογαριασμό της Μπρέντφορντ και αναμενόμενα βρέθηκε στις κλήσεις της εθνικής Δανίας για τα ερχόμενα φιλικά απέναντι σε Ολλανδία (26/3, 21:45) και Σερβία (29/3, 19:00). Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε θετικός στην Covid-19 και αναμενόταν να χάσει τα παιχνίδια της εθνικής του, όμως ούτε ο... ιός δεν θα μπορούσε να νικήσει έναν τέτοιο μαχητή.

Ο διεθνής χαφ ανάρρωσε πλήρως από τον κορονοϊό και το απόγευμα της Τετάρτης (23/3) αναμένεται να βρεθεί στην Ισπανία, όπου βρίσκεται η αποστολή της εθνικής Δανίας και από την Πέμπτη (24/3) θα ξεκινήσει προπονήσεις. Ο Έρικσεν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή στις 12 Ιουνίου, στο παιχνίδι με τη Φινλανδία για το Euro 2020 και εννέα μήνες αργότερα είναι έτοιμος να φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο εκλέκτορας της εθνικής ομάδας της Δανίας, Κάσπερ Χιούλμαντ, με δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως ο μεσοεπιθετικός της Μπρέντφορντ είναι έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής,τονίζοντας πως θα αξιολογηθεί η κατάσταση του για το παιχνίδι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, όμως θα είναι δεδομένα στο 100% για το ματς με τους Σέρβους στο «Parken» της Δανίας.

