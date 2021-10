Στεάουα: Ο Μπεκάλι απαγόρευσε στους παίκτες να εμβολιαστούν

O εκκεντρικός πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου για ακόμα μια φορά απασχολεί τα media της Ρουμανίας.

O πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι είναι γνωστός για τον εκκεντρικό του χαρακτήρα, έχοντας τραβήξει ουκ ολίγες φορές το ενδιαφέρον των ΜΜΕ της Ρουμανίας.

Ο Μπεκάλι «χτύπησε» ξανά, καθώς απαγόρευσε σε όλα τα μέλη του συλλόγου να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού, αναφέροντας πως: «αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε όπλο και εμβόλιο, θα προτιμούσα να με πυροβολήσουν. Κανείς δεν θα εμβολιαστεί στην ομάδα.

Όταν βλέπω έναν εμβολιασμένο, κρατάω τις αποστάσεις μου, τουλάχιστον δύο μέτρα. Θα δείτε τι θα γίνει σε 1-2 χρόνια».

FCSB owner Becali forbids vaccination for his club's players. Becali: "If I had a gun on the table next to the vaccine, I'd rather be shot with the gun. There is no vaccination at FCSB".