Δεν θα διεξαχθεί τελικά ο αγώνας μεταξύ Σκωτίας και Ουκρανίας για τα play offs του Μουντιάλ 2022, έπειτα από απόφαση της FIFA, μετά την εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί είχαν προγραμματισμένο αγώνα με τη Σκωτία στις 24 Μαρτίου στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα μπαράζ του του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, όμως οι εξελίξεις του πολέμου, διαφοροποίησαν τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η FIFA αποδέχθηκε το αίτημα της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανία, η οποία ζήτησε αναβολή του αγώνα με την εθνική ομάδα της Σκωτίας. Οπως είναι λογικό θα αναβληθεί και ο «τελικός», όπου ο νικητής αυτού του ζευγαριού θ' αναμετρηθεί με την ομάδα που θα επικρατήσει από τον αγώνα Ουαλία-Αυστρία.

Πλέον η FIFA βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ομοσπονδίες για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας, που θα είναι πιθανότατα τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται πάντως ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2022, στο Κατάρ.

Scotland's World Cup play-off semi-final against Ukraine, scheduled for March 24, has been postponed.