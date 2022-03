Ο Γιακουμάκης του 2022 είναι «κόπια» εκείνου της Φένλο (vids)

O 28χρονος φορ «χρειάζεται» από την αρχή του έτους 104 αγωνιστικά λεπτά για να βρει δίχτυα, επίδοση που είναι ίδια με την περσινή του στην Ολλανδία όπου έσπασε όλα τα κοντέρ. Οι Μακ Γκρέγκορ, Σίεργκιστ δεν του... επέτρεψαν να έχει ακόμη καλύτερο ρεκόρ!

Ηταν 31 Αυγούστου του περασμένου έτους όταν η Σέλτικ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη και ο Ελληνας φορ έγινε κάτοικος Γλασκώβης. Υστερα από μία εξαιρετική σεζόν στην Ολλανδία με τη Φένλο όπου και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του εκεί πρωταθλήματος με 26 γκολ, πήρε το αεροπλάνο και έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε στους Κέλτες.

Στο πρώτο διάστημα της εκεί παρουσίας του στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος αφού ταλαιπωρήθηκε από ορισμένους τραυματισμούς και η τελευταία ημέρα του 2021 τον βρήκε με μόλις 8 συμμετοχές και 1 γκολ στο προσωπικό του... παλμαρέ του. Ομως η έλευση του νέου χρόνου συνοδεύτηκε και με την ατομική του αναγέννηση, αφού ήταν πλέον 100% υγιής και σταδιακά «κέρδισε» τη θέση του στο αρχικό σχήμα των «πράσινων», οι οποίοι οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος και βρίσκονται στους «4» του Κυπέλλου. Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, πάνε... βουρ για το νταμπλ και εκείνος είναι το 2022 εκ των μεγάλων τους «πρωταγωνιστών» σε επίπεδο που θυμίζει εκείνον της Λιμβουργίας.



Πάμε λοιπόν να δούμε ένα κλικ πιο αναλυτικά τα πεπραγμένα του στη χρονιά που «τρέχουμε» όπου σε 13 εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις έχει ήδη βρει δίχτυα 8 φορές. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε χατ-τρικ στο 3-2 της Σέλτικ επί της Νταντί, βρήκε δις στόχο στο 3-0 που επικράτησε της Νταντί Γιουνάιτεντ και από μία στις νίκες της επί των Αλόα, Χαρτς, Ρέιθ Ρόβερς. Επειδή μάλιστα στο πλαίσιο του rotation μόνο σε 4 από τα 13 αυτά ματς έπαιξε από την αρχή ως το τέλος η αθροιστική του παρουσία μέσα στο γήπεδο ανέρχεται σε 835', μαζί με τις καθυστερήσεις τους, κάτι που «μεταφράζεται» πως σκοράρει κάθε 104' (835/8).

Two goals from two matches for Giakoumakis!

And a very Giakoumakis type goal too!



Great to see him back on the field and putting them away! #CelticFC | #GreeksAbroad pic.twitter.com/wgT1c5gnRF