Τρόμαξαν άπαντες στο γήπεδο της Πορτιμονένσε όταν ένα από τα ball boys έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε έκτακτη ιατρική βοήθεια, με τον διαιτητή να διακόπτει αμέσως το ματς.

«Παγωμάρα» επικράτησε στο ματς της Πορτιμονένσε κόντρα στη Μπενφίκα. Ένα από τα ball-boys των γηπεδούχων χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα καθώς φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του μετά από μία άτσαλη πτώση.

Ο διαιτητής του ματς, το οποίο διεκόπη προσωρινά λόγω ρίψης καπνογόνων από την κερκίδα των Λουζιτανών, υποχρεώθηκε να διακόψει για δεύτερη φορά το παιχνίδι και το έκανε τάχιστα, μόλις έγινε αντιληπτό ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.

Ο πιτσιρικάς αποχώρησε με το φορείο από το γήπεδο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Scary stuff in Portimonense-Benfica. The game is paused as the ball boy seems to have suffered some serious health problem. Now being stretchered off to an applause after minutes of pause. Hope it’s nothing serious but glad to see the ref stop the game immediately. pic.twitter.com/aZ9Q25gJ4A