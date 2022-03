Ο Γκάρι Λίνεκερ ξέσπασε κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν και χαρακτήρισε σατανική την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Μίσος για τον Βλάντιμιρ Πόυτιν τρέφει πλέον ο παλαίμαχος επιθετικός της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας, Γκάρι Λίνεκερ, μετά τη ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη.

Ορμώμενος από την ιστορία της μικρής Πολίνα, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στο Κίεβο δίχως την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και φάρμακα για να καταπολεμήσει τον καρκίνο, ο 61χρονος ξέσπασε κατά του Ρώσου προέδρου και χαρακτήρισε σατανικό τον πόλεμο που κήρυξε στην Ουκρανία.

«Πολύ σπάνια μισώ κάποιον, αλλά απεχθάνομαι τον Πούτιν για αυτό που κάνει. Βαθιά σατανικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λίνεκερ μέσω social media, κοινοποιώντας παράλληλα τη μάχη που δίνει κάτω από τις χειρότερες δυνατές συνθήκες η 3χρονη Πολίνα.

I very rarely hate anyone, but f**k me, I absolutely loathe Putin for what he’s doing. Pure evil. https://t.co/P7iEPTUXud