Αντιμέτωποι με έναν... απρόσκλητο επισκέπτη βρέθηκαν ποδοσφαιριστές στη Γουατεμάλα, αφού την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έκανε ένα φίδι μήκους 1,5 μέτρου!

Αναστάτωση προκάλεσε η είσοδος ενός... απρόσκλητου επισκέπτη στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Nueva Conception - Munincipal για το πρωτάθλημα της Γουατεμάλας.

Στο 82΄και ενώ το σκορ παρέμενε στο 1-0 για τους γηπεδούχους, ορισμένοι παίκτες εντόπισαν την παρουσία ενός μεγάλου φιδιού μήκους 1,5 μέτρου που... έκοβε βόλτες εντός του γηπέδου.

Αμέσως ο ρέφερι διέκοψε τον αγώνα και κάλεσε την παρέμβαση των ιθυνόντων, με τις ειδικές δυνάμεις να καταφθάνουν λίγο αργότερα και να επιχειρούν να αποκεφαλίσουν το ερπετό με τις ασπίδες τους.

Για καλή του τύχη πάντως, οι πυροσβέστες επενέβησαν και κατάφεραν να το απομακρύνουν σώο και αβλαβές από τον αγωνιστικό χώρο, δίχως κάποιος να τραυματιστεί. Για την ώρα το είδος του φιδιού παραμένει άγνωστο, όπως και το αν ήταν τελικά δηλητηριώδες

A football match in Guatemala was interrupted by a one and a half meter #snake. To catch her, I had to jam the uninvited guest with shields and call in the special forces. pic.twitter.com/OYhj3A9DBI