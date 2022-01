Η Μποέμιαν αποτίει φόρο τιμής στον Μπομπ Μάρλεϊ με τη νέα της φανέλα

Η Bohemian FC, ομάδα του Βόρειου Δουβλίνου, παρουσίασε τη νέα της εκτός έδρας φανέλα για το 2022, με την οποία αποτίει φόρο τιμής στο σύμβολο της ρέγκε, Μπομπ Μάρλεϊ.

Η Bohemian FC, γνωστή στη χώρα μας ως Μποέμιαν κι όχι «Μποχίμιαν» όπως θα ήταν η σωστή προφορά, παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας φανέλα της που αποτίει φόρο τιμής στον μεγαλύτερο εκπρόσωπο της ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος, με αυτόν τον τρόπο θέλει να τιμήσει την τελευταία υπαίθρια συναυλία του Τζαμαϊκανού μουσικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Dalymount Park στις 6 Ιουλίου του 1980. Το Dalymount Park είναι η έδρα της ομάδας και ιστορικά γνωστή ως «το σπίτι του ιρλανδικού ποδοσφαίρου».

Το 10% των κερδών από τις πωλήσεις της εμφάνισης, θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά μουσικών οργάνων και ποδοσφαιρικού εξοπλισμού για πρόσφυγες σε κέντρα ασύλου σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους εταίρους του συλλόγου «Movement of Asylum Seekers in Ireland» (MASI). Θυμίζουμε ότι η ομάδα το 2018, είχε προσπαθήσει ξανά να τυπώσει το πρόσωπο του θρύλου της reggae στη φανέλα της, αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια καθώς δεν είχε αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα, κι έτσι αντικατέστησε το πρόσωπο του Μάρλεϊ με μια υψωμένη γροθιά!

Η Bohemian F.C. ή Bohemians (Μποέμιανς) ή Bohs είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος που ανήκει 100% στα μέλη του. Διοικείται «από τον λαό, για τον λαό». Κάθε μέλος, μία ψήφος, που όλες είναι ισότιμες. Αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας, αδιάκοπα από το 1890, κι έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις ενάντια στον φασισμό και κάθε είδους ρατσισμό. Σύμφωνα με τον μύθο, υιοθετήθηκε η ονομασία «Bohemians» καθώς η ομάδα περιπλανήθηκε αρκετά στην αναζήτηση του καταλληλότερου γηπέδου που θα γινόταν «σπίτι» της, θυμίζοντας έτσι το «μποέμικο» πνεύμα των τσιγγάνων.

