Ο θρυλικός Πελέ διανύει πολύ δύσκολες ώρες έχοντας πλέον κληθεί να δώσει ξανά μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, έπειτα από μεταστάσεις που φέρεται να έκανε ο όγκος τον οποίο είχε αντιμετωπίσει...

Ο Βραζιλιάνος που άφησε τεράστια κληρονομιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο επέστρεψε στο νοσοκοκομείο του Σάο Πάουλο για χημειοθεραπείες στον ήδη αδύναμο οργανισμό του, ωστόσο, από τα διεθνή Μέσα μεταφέρονται νέα που είναι πολύ δυσάρεστα...

Ο όγκος τον οποίο είχε αντιμετωπίσει στο παχύ έντερο, έχει κάνει μεταστάσεις σε ορισμένα άλλα όργανα και η κατάσταση είναι κρίσιμη, αν και προς το παρόν η υγεία του Πελέ είναι σταθερή.

Ο τρεις φορές Παγκόσμιος Κυπελλούχος με την «σελεσάο» φέρεται να ενημερώθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε πως έχει πλέον όγκο και στο συκώτι αλλά και στον πνεύμονα.

