Μπάρκας: Βασικός με την Σέλτικ μετά από πέντε μήνες

Επειτα από πέντε μήνες, ο Βασίλης Μπάρκας πήρε και πάλι γάντια βασικού για τον αγώνα της ομάδας του με την Σεντ Τζόνστον για την 20η αγωνιστική της Scottish Premiership.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου επέλεξε για τον αγώνα της Boxing Day στη Σκωτία με την Σεντ Τζόνστον, να δώσει ξανά γάντια βασικού στον Βασίλη Μπάρκα.

Τελευταία φορά που ο 27χρονος Έλληνας γκολκίπερ υπερασπίστηκε την εστία των Κελτών ήταν στην εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τη Μίντιλαντ για τα προκριματικά του Champions League. Εκτοτε έχασε την θέση του από τον Τζο Χαρτ, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 1,2 εκατομμυρίου ευρώ από την Τότεναμ.

Αυτή μάλιστα είναι και η πρώτη παρουσία του Μπάρκα στην εστία της Σέλτικ για αγώνα πρωταθλήματος, μετά τις 15 Μαΐου 2021, στην εκτός έδρας ισοπαλία με την Χιμπέρνιαν (0-0).

