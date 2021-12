Οπαδοί της Φέγενορντ επιτέθηκαν στο πούλμαν του Άγιαξ με πέτρες και πυρσούς (vids)

Η αποστολή του Άγιαξ δέχθηκε επίθεση κατά την άφιξή της στο γήπεδο από τους οπαδούς της Φέγενορντ.

Φέγενορντ και Άγιαξ κοντράρουν τις δυνάμεις τους στις 15:30, σε ένα ματς το οποίο είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω lockdown που επικρατεί στην Ολλανδία, έπειτα από την έξαρση του κορονοϊού.

Το «De Klassieker», το οποίο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας, αποτελούσε πάντα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους οπαδούς τους, να έρθουν αντιμέτωποι και να πιαστούν στα χέρια, αποκαλύπτοντας το σκληρότερο και πιο άσπλαχνο πρόσωπο της οπαδικής βίας.

Μπορεί αυτή τη φορά η σπουδαία αυτή αναμέτρηση να μην διεξάγεται με οπαδούς στις κερκίδες της Φέγενορντ, ωστόσο οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν έχασαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν επεισόδια. Την ώρα που το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή του Άγιαξ στο πάρκινγκ, χούλιγκανς της Φέγενορντ πέταξαν πέτρες και πυρσούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Παρ' όλα αυτά κανένα μέλος της αποστολής του «Αίαντα» δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ολλανδία.

Feyenoord fans were awaiting the Ajax bus, only to find out that the bus is using the back entrance of the stadium this time, instead of the main entrance. [@veronicainside] pic.twitter.com/Ba9hYDzgGE