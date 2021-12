Τάντιτς: Ξεπέρασε τον Μέσι και κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για τις ασίστ

Ο Ντούσαν Τάντιτς, ο πιστός ηγέτης του Άγιαξ κατάφερε μέσα στο 2021 να κάνει ολοκληρωτικά δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ των ασίστ σε ένα ημερολογιακό έτος, ξεπερνώντας την μέχρι πρότινος κορυφαία επίδοση του Λιονέλ Μέσι.

Ο Σέρβος επιθετικός παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στον Αίαντα, που φέτος είναι χάρμα οφθαλμών υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χάαγκ, θυμίζοντας την ομάδα της σεζόν 2018-2019, όπου ο σύλλογος έφτασε στα ημιτελικά του Champions League.

Με όσα τρομερά κάνει φέτος στον αγωνιστικό χώρο ο Άγιαξ, ο Τάντιτς ευνοήθηκε κι έτσι έφτασε μέχρι και το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του για το 2021, στις 37 ασίστ.

Αυτές είναι οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί σε ένα ημερολογιακό έτος κι έτσι ο ποδοσφαιριστής έγινε κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι που είχε σταματήσει στις 36 από το 2011...

This one flew under the radar... 😯



Tadic has broken Messi's record for most assists in a calendar year 🔝 pic.twitter.com/cn03BljIcb