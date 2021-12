Σέλτικ: Αποχωρεί τον Γενάρη ο Μπάρκας, ενδιαφέρον από τουρκικές ομάδες

Ο Βασίλης Μπάρκας αναμένεται να αποχωρήσει από την Σέλτικ τον Ιανουάριο, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή, σύμφωνα με το «Sky Sports».

Ο τεχνικός της Σέλτικ, Άγγελος Ποστέκογλου δεν έχει στα βασικά του πλάνα τον 27χρονο Έλληνα κίπερ, ο οποίος σύμφωνα με το «Sky Sports», αναμένεται σύντομα να δει την πόρτα της εξόδου.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 27χρονος Έλληνας κίπερ βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων από την Τουρκία, οι οποίες ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτηση του τον Ιανουάριο.

«Ένας παίκτης που πρόκειται να φύγει από τη Σέλτικ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι ο τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας. Ο Έλληνας διεθνής δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει από τότε που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Σέλτικ τον Ιούλιο του 2020. Αρκετοί τουρκικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα διεθνή, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί για τη Σέλτικ μετά την απόκτηση του πρώην τερματοφύλακα της εθνικής Αγγλίας Τζο Χαρτ», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Ο Βασίλης Μπάρκας μετακόμισε στους «Κέλτες» το καλοκαίρι του 2020 από την ΑΕΚ και μέχρι τώρα έχει υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του σε 23 παιχνίδια.

Finally, a number of Turkish clubs are interested in Celtic goalkeeper Vasilis Barkas, who is believed to be open to a loan or permanent move next month.https://t.co/yxbXLmtq7Y