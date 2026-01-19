Απίστευτο: Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έριξε «6άρα» στον Άγιαξ και μετά από λίγες μέρες απολύθηκε!

Ο Μάαρτεν Μάρτενς μετά από 103 παιχνίδια στον πάγκο της Άλκμααρ, αποτελεί παρελθόν, παρότι πριν λίγες μέρες νίκησε τον Άγιαξ με 6-0.

Εξελίξεις στην Άλκμααρ μετά την ήττα από την Τσβόλε με 3-1 για το πρωτάθλημα . Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Μάαρτεν Μάρτενς πλήρωσε το... μάρμαρο για το αποτέλεσμα και πάρθηκε η απόφαση να απομακρυνθεί από τον ολλανδικό πάγκο έπειτα από 103 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Το απίστευτο της υπόθεσης είναι πως ο 41χρονος προπονητής οδήγησε το κλαμπ σε μία σπουδαία νίκη στο κύπελλο Ολλανδίας για τη φάση των «16» όπου θριάμβευσε του Άγιαξ με το ευρύ 6-0 πριν από πέντε μέρες (!) ενώ έχει προκριθεί στα play offs του Conference League. Όμως, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να ισορροπήσουν την πορεία στο πρωτάθλημα.

Η Άλκμααρ βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον στοχεύει στο ευρωπαϊκό εισιτήριο και όχι στο πρωτάθλημα καθώς η διαφορά έχει... ανοίξει στους 26 βαθμούς από την κορυφή. Ο απολογισμός της φετινής πορείας του ήταν 32 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 18 νίκες, 5 ισοπαλίες και 9 ήττες ενώ στον τομέα των γκολ μέτρησε 67 υπέρ και 44 κατά.

Thank you for everything, coach.



De wegen van AZ en Maarten Martens scheiden per direct. Leeroy Echteld maakt de stap van Jong AZ naar AZ 1 en zal het seizoen afmaken als hoofdtrainer van het eerste elftal.



— AZ (@AZAlkmaar) January 18, 2026

Να θυμίσουμε ότι ο Βέλγος κόουτς είχε αγωνιστεί για μία σεζόν στον ΠΑΟΚ πριν ολοκληρώσει την καριέρα του, έχοντας απολογισμό 24 συμμετοχές με τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τη θέση του στον ολλανδικό σύλλογο και μέχρι το τέλος της σεζόν θα αναλάβει ο προπονητής των νέων της Άλκμααρ, Λι Ρόι Έχτελ.