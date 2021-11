Απίθανο γκολ από τον Μάρκο Λιβάγια! (vid)

Ο Μάρκο Λιβάγια επιβεβαιώνει το τεράστιο ταλέντο του με ένα απίθανο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Ιστρα!

Ο Μάρκο Λιβάγια κάνει πάρτι στην Κροατία, είναι ο πρώτος σκόρερ της Χάιντουκ και με 14 γκολ σε 18 ματς την κρατά σε τροχιά κορυφής (στο -4). Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε ένα απίθανο γκολ κόντρα στην Ιστρα διαμορφώνοντας το 4-0.

Marko Livaja it’s too easy for him https://t.co/lSnFKYpNJl