Γαλατασαράι: Το κορυφαίο κορεό της περιόδου εμπνευσμένο από το Squid Game (pics)

Οι οπαδοί της Γαλατασαράι έδειξαν στην Φενέρμπαχτσε ότι ήταν καλεσμένη σε ένα δικό τους... Squid Game, όμως, η προσπάθεια να φοβηθεί η ομάδα του Περέιρα δεν έπιασε τόπο τελικά.

Η τρέλα με το Squid Game που έκανε απίστευτο χαμό από την ημέρα της κυκλοφορίας του στο Netflix, με όλο τον πλανήτη να παρακολουθεί τη σειρά, έφτασε μέχρι και το ποδόσφαιρο της Τουρκίας.

Οι οπαδοί της Γαλατασαράι στο ντέρμπι με την Φενέρμπαχτσε είχαν ετοιμάσει κορεό με τις γνωστές φιγούρες με τις μάσκες που κάθε φορά επέβλεπαν τους παίκτες των... παιχνιδιών θανάτου.

Παρ' όλα αυτά, το σύνολο του Βίτορ Περέιρα πήρε τεράστια νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις...

This Squid Game-inspired tifo at the Turkish derby between Galatasaray and Fenerbahçe 📸 pic.twitter.com/2SLff4lelu