Αμπιντάλ: Η σύζυγος του, ζήτησε διαζύγιο λόγω της υπόθεσης Χαμραουί

Η σύζυγος του Ερίκ Αμπιντάλ, Χαγέτ, μετά την εμπλοκή του ονόματος του πρώην άσου του Ολυμπιακού στην υπόθεση Χαμραουί ξεκίνησε τις διαδικασίες για την έκδοση του διαζυγίου.

Τα «πάνω - κάτω» έρχονται στην προσωπική ζωή του Ερίκ Αμπιντάλ. Στις 15 Νοεμβρίου το όνομα του πρώην άσου του Ολυμπιακού συνδέθηκε με την υπόθεση της επίθεσης που δέχθηκε η παίκτρια της Παρί Σεν Ζερμέν, Κέιρα Χαμραουί, ενώ μετέπειτα στο προσκήνιο ήρθε και το όνομα της συζύγου του, Χαγιέτ Αμπιντάλ.

Η πιθανή εμπλοκή του Αμπιντάλ στη βίαιη επίθεση κατά της Γαλλίδας αθλήτριας και η αποκάλυψη της εξωσυζηγικής τους σχέσης οδήγησε τη σύζυγο του στην απόφαση να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου. Την απόφαση της Χαγιέτ επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο «Esport3» η δικηγόρος της, Τζένιφερ Λοσάντα.

«Αναγκασμένη από τις συγκυρίες και τη δυσαρέσκεια που της προκάλεσε η υπόθεση Χαμραουί, η Χαγιέτ Αμπιντάλ θα κάνει αίτημα διαζυγίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της εταιρείας, «Aequo», η οποία ειδικεύεται στις οικογενειακές υποθέσεις.

