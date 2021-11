Σέλτικ: Οπαδός έγραψε τραγούδι για τον Ποστέκογλου (vid)

Οπαδος της Σέλτικ θέλησε να εκφράσει την ικανοποίηση του για την πορεία της Σέλτικ, υπό την καθοδήγηση του Άγγελου Ποστέκογλου, γράφοντας ένα τραγούδι για τον 55χρονο ομογενή από την Αυστραλία.

Η Σέλτικ την Κυριακή (07/11) κατέκτησε σπουδαίο διπλό, επικρατώντας με 4-2 της Νταντί. Με αυτόν τον τρόπο «σκαρφάλωσε» στην δεύτερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης και βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο Ρέιντζερς, του Στίβεν Τζέραρντ.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι οι «Κέλτες» βρίσκονται σε τρομερή φόρμα, καθώς μετράνε επτά συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα. Οι οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας είναι ευχαριστημένοι με την επίδοση της Σέλτικ υπό την καθοδήγηση του Άγγελου Ποστέκογλου και φροντίζουν να το κάνουν γνωστό με κάθε τρόπο.

Γι' αυτό κι ένας από τους οπαδούς διαφοροποίησε τους στίχους του «Last Christmas» ώστε να αφιερώσει το τραγούδι στον έμπειρο τεχνικό.

«Θα σας πω τι γίνεται. Θεωρώ τεράστια πρόκληση να κατορθώσεις να χωρέσεις το όνομα Ποστέκογλου σε ένα τραγούδι. Όμως τελικά τα κατάφεραν οπότε αξίζουν τα συγχαρητήρια μου», ήταν η απάντηση του Ποστέκογλου όταν είδε το παρακάτω βίντεο.

This year, to save me from tears,

I’ll give it to Postecoglou 💚 pic.twitter.com/AEjDyme22N