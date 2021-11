Πιέρος Σωτηρίου: Διπλό δοκάρι και απίστευτη χαμένη ευκαιρία σε κενή εστία

Πολύ άτυχος αλλά και άστοχος ήταν ο Πιέρος Σωτηρίου, καθώς μετά από δική του εκτέλεση πέναλτι η μπάλα χτύπησε στα δύο δοκάρια και όταν του στρώθηκε αστόχησε προς κενής εστίας.

O Πιέρος Σωτηρίου πραγματοποιεί μια αρκετά καλή σεζόν, καθώς σε εννιά παιχνίδια στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας με τη Λουντογκόρετς έχει έξι τέρματα, ενώ συνολικά έχει 11 γκολ σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Σήμερα ο διεθνής Κύπριος επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής σε μια απίθανη φάση στον αγώνα με τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Στο 62' ο Σωτηρίου εκτέλεσε πέναλτι η μπάλα χτύπησε, στα δύο κάθετα δοκάρια, γύρισε στον 28χρονο φορ και αυτός προς κενής εστίας σούταρε ψηλά άουτ.

Για την ιστορία η Λουντογκόρετς κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, καθώς στο 90' ο Κριστιάν Γκομίς σημείωσε αυτογκόλ και η ομάδα του Σωτηρίου πήρε τη νίκη με 1-0.

Η απίστευτη φάση του Σωτηρίου:

😱 BEST penalty miss of the season?



🔥 Bulgarian league champions Ludogorets with the hottest contender after their striker Sotiriou really gave it a try…



Video: Diema Sport pic.twitter.com/48A4W13mLS