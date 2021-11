Γκρέμιο: Οι οπαδοί προσπάθησαν να επιτεθούν και στους παίκτες στο πάρκινγκ (vid)

Οι οπαδοί της Γκρέμιο αφού διέλυσαν την οθόνη του VAR στον αγωνιστικό χώρο, στη συνέχεια προσπάθησαν να επιτεθούν στους παίκτες στο πάρκινγκ.

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση της Γκρέμιο με την Παλμέιρας, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να μην ανέχονται την ήττα 1-3, να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, να τα βάζουν με τις αστυνομικές δυνάμεις και να διαλύουν το σύστημα του βίντεο για το on-field review.

Η εισβολή καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα και η Γκρέμιο είναι πιθανό να τιμωρηθεί με δέκα αγώνες κεκλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν μόνο εκεί, καθώς οι οπαδοί παραβίασαν μια από τις πόρτες που οδηγούν στο πάρκινγκ που αφήνουν οι ποδοσφαιριστές τα οχήματά τους.

Αυτό που ήθελαν ήταν να αντιμετωπίσουν τους ποδοσφαιριστές και να ζητήσουν τα ρέστα για την ήττα, που διατηρεί την ομάδα στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και σε άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού.

Τελικά, οι οπαδοί έκαναν ζημιές σε κάποια από τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα εκεί, ενώ μερικοί παίκτες της Γκρέμιο που δεν είχαν αποχωρήσει ακόμα από το γήπεδο, περίμεναν κρυμμένοι στα αποδυτήρια, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

E AS CENAS DE VIOLÊNCIA NA ARENA DO GRÊMIO NÃO PARAM! Alguns torcedores invadiram o estacionamento e iniciaram confronto com policiais e seguranças particulares. Diversos objetos foram arremessados e carros estariam sendo danificados... pic.twitter.com/FhdypKnCE6