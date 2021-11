Αργεντινή: Προπονητής πυροβολήθηκε σε αγώνα 3ης κατηγορίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων (vids)

Σοκ στην Αργεντινή με τον πυροβολισμό του προπονητή Μαουρίσιο Ρομέρο, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στον ώμο εν μέσω επεισοδίων σε ματς 3ης κατηγορίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Απερίγραπτες εικόνες στο αργεντινίκο ποδόσφαιρο, με προπονητή ομάδας της 3ης κατηγορίας να πέφτει θύμα πυροβολισμού κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαουρίσιο Ρομέρο, τεχνικός της φιλοξενούμενης Φέρο ντε Χενεράλ Πίκο, πυροβολήθηκε στον ώμο εν μέσω συμπλοκών που ξέσπασαν ανάμεσα στους οπαδούς της γηπεδούχου Ουρακάν Λας Έρας, οι οποίες και είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη διακοπή του ματς περίπου στο 35΄ του δευτέρου μέρους.

