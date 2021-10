Καθόρλα: Στα 36 του αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα του Κατάρ (vid)

Το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος στο Κατάρ, παρέλαβε ο Σάντι Καθόρλα, πριν από μερικές ημέρες.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Σάντι Καθόρλα αποφάσισε να αφήσει την La Liga και την Βιγιαρεάλ και να δοκιμάσει τις δυνατότητες του στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Σαντ.

Οπως αποδείχθηκε, ο έμπειρος Ισπανός μέσος δικαιώθηκε με την απόφασή του, καθώς συνέλαβε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα να στεφθεί πρωταθλήτρια αλλά και Κυπελλούχος στο Κατάρ.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, έχοντας πετύχει 13 γκολ και 11 ασίστ, στις 20 εμφανίσεις που κατέγραψε. Κι όλα αυτά ενώ διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του...

Στην Αλ Σαντ, ο Καθόρλα είναι συμπαίκτης με τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε, ενώ προπονητής της, είναι ο Τσάβι. Τη φετινή σεζόν η ομάδα του άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έπειτα από το τέλος έξι αγωνιστικών, έχοντας 18 βαθμούς.

Before the start of the game between Al-Sadd and Al-Gharafa, Xavi Hernandez, Baghdad Bounedjah and Santi Cazorla were formally honoured for winning last season's awards - Best Coach, Top Scorer, Best Player#QNBStarsLeaguepic.twitter.com/wRarLgCR6b