Λημνιός: Σκόρερ και MVP στην ισοπαλία κόντρα στη Βίλεμ των Καμπετσή-Μιχελή

Βρίσκει τη φόρμα του ο Δημήτρης Λημνιός με τη φανέλα της Τβέντε, με τον Έλληνα εξτρέμ να σκοράρει για δεύτερη φορά στην Eredivisie και να ανακηρύσσεται MVP στο 1-1 κόντρα στη Βίλεμ των Καμπετσή-Μιχελή.

Δεύτερο γκολ σε έναν μήνα με τη φανέλα της Τβέντε για τον Δημήτρη Λημνιό! Ο Έλληνας εξτρέμ πρωταγωνίστησε στην ισοπαλία κόντρα στη Βίλεμ (1-10, απέναντι στους συμπατριώτες του, Αργύρη Καμπετσή και Νίκο Μιχελή, όντας ο σκόρερ των γηπεδούχων αλλά και ο MVP της αναμέτρησης στο φινάλε.

Μόλις στο 6ο λεπτό, ο πρώην εξτρέμ της Κολωνίας έδωσε προβάδιμα στους γηπεδούχους, διπλασιάζοντας έτσι τα γκολ του στον νέο του σύλλογο, μετά το πρώτο του, υπέροχο τέρμα στις 23 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Άλκμααρ (επίσης δύο Ελλήνων, των Παυλίδη-Χατζηδιάκου).

Η Τβέντε ισοφαρίστηκε νωρίς από τον Νάνελι (24') και κατάφερε να κρατήσει το 1-1 αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο για το μισό δεύτερο μέρος λόγω αποβολής του Ζερουκί. Στο 76' η ισορροπία αποκαταστάθηκε (αποβολή του Κον για τους φιλοξενούμενους), αλλά ούτε τότε άλλαξε κάτι στο σκορ.

Από την πλευρά τους, ο Καμπετσής πέρασε στο ματς στο 68' και ο Μιχελής στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Dimitris Limnios is verkozen tot KPN Man of the Match! #twewil pic.twitter.com/JiKVkll1b2