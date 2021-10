Αφγανιστάν: Επιχείρηση διάσωσης 100 ποδοσφαιριστών λόγω Ταλιμπάν

Η FIFA και η κυβέρνηση του Κατάρ βοήθησαν 100 ποδοσφαιριστές, άνδρες και γυναίκες, να φύγουν από το Αφγανιστάν ώστε να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν.

Η FIFA την Παρασκευή (15/10) γνωστοποίησε πως περίπου 100 μέλη της «ποδοσφαιρικής οικογένειας» έφυγαν από το Αφγανιστάν με προορισμό τη Ντόχα, έχοντας την συμβολή της κυβέρνησης του Κατάρ. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν απαραίτητη ειδικά για τις γυναίκες μετά το πραξικόπημα των Ταλιμπάν.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει, μετά από σειρά διαπραγματεύσεων, τη διάσωση 100 μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας, άναμεσα τους και γυναίκες αθλήτριες, με την στήριξη του Κατάρ. Η FIFA θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαρτιστίες της στην κυβέρνηση του Κατάρ, η οποία εξασφάλισε την ασφαλή μεταφορά παρά τον υψηλό κίνδυνο.

Η ηγεσία της FIFA σχεδίαζε την επιχείρηση από τον Αύγουστο με το Κατάρ και θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε εντατικά στην ασφαλή μεταφορά περισσότερων μελών της αθλητικής οικογένειας στο μέλλον», αναφέρει η ενημέρωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

